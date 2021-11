Grazer dealte illegal mit Corona-Tests und Masken

Am Dienstag machten sich die Ausforschungen der Polizei bezahlt: Der 30-jährige Verdächtige wurde in seiner Wohnung in Graz festgenommen und zeigt sich auch äußerst geständig. Seit Sommer 2020 hatte er bei zahlreichen österreichischen und deutschen Firmen FFP2-Masken, Covid-Testkits und diverse Auswerte-Geräte bestellt. Bezahlt hat der Mann dafür nicht. Trotzdem verkaufte er das Material auf Internet-Plattformen weiter und behielt den Gewinn für sich.