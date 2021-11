Dieser Politstreit kostet Menschenleben

Welchen Experten man befragt - jeder sagt: Die Politik muss handeln, so schnell wie möglich. Am Dienstag starben 61 Menschen an Corona, so viele wie zuletzt im Februar. Die Zahlen steigen exponentiell, auch auf den Intensivstationen. In Salzburg gab es vor zwei Wochen 70 Intensivpatienten, jetzt sind es 170 - darunter ein vierjähriges Mädchen und ein fünfjähriger Bub. Man habe ein Triage-Team nominiert, das entscheiden soll, wer operiert wird - und wer nicht. Die Landespolitik reagiert mit einem Fünf-Stufen-Plan. Erste Ergebnisse: in zwei bis vier Wochen ...