Schlager angeklagt: Tischtennis und das liebe Geld

„Millionen haben gefehlt“

Doch schon nach dem Spatenstich 2008 zeigte sich, so die anklagende WKStA, „eine große Finanzierungslücke. Millionen haben gefehlt.“ Daher suchte der damalige Schwechater Bürgermeister Hannes Fazekas mit Stadtpolitikern um Förderungen an. Bei Land und Bund. Das Land gewährte flott, der Bund sträubte sich ein wenig, weil bei den eingereichten Unterlagen immer etwas fehlte oder unrichtig schien. So soll die Stadt behauptet haben, an den Errichtungskosten beteiligt zu sein und dass es „beträchtliche Eigenmittel“ gegeben habe.