Tirol führt FFP2-Maskenpflicht am Arbeitsplatz ein

Das heißt: „Für Orte der beruflichen Tätigkeit, an denen in geschlossenen Räumen physische Kontakte mit anderen Personen nicht ausgeschlossen werden können - beispielsweise im öffentlichen Bereich am Gang, bei Besprechungen oder bei mehreren Personen innerhalb eines Büros - besteht die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen“, hieß es am Dienstag vonseiten des Landes. Dies gelte auch in Fahrzeugen des Arbeitgebers, wenn diese zu beruflichen Zwecken verwendet werden.