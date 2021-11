Köstinger lädt Nachbarstaaten zu Tourismusgipfel

Derzeit schickt etwa Deutschland Kinder unter zwölf Jahren, die in Österreich Urlaub machen und zurückkommen, automatisch in Quarantäne. Das stellt für viele Familien ein Problem dar. „Wir haben in Österreich die Lösung mit dem Ninja-Pass gefunden, dass mit den regelmäßigen, flächendeckenden Testungen eben auch Kinder diesen 2G-Nachweis haben können“, erklärte Köstinger. Ähnliches wolle man Deutschland vorschlagen, sodass Kinder beispielsweise mit einem PCR-Test nach der Rückkunft nicht in Quarantäne müssen.