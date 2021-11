Storno-Welle in Kärntner Tourismusbetrieben

Geschätzte Schadenshöhe: 85 Millionen Euro

Hier gibt es je nach Betriebsart und -größe sehr unterschiedliche Angaben. Die Bandbreite reicht von 2500 bis über 100.000 Euro. Summiert ist mit einem Schaden bzw. Umsatzverlust von mehr als acht Millionen Euro zu rechnen. Internen Schätzungen zufolge geht man von etwa 85 Millionen Euro Schaden, umgelegt auf alle Gastronomie- und Hotelleriebetriebe in Kärnten, aus. „Diese Zahlen verdeutlichen die Dramatik für die rund 40.000 Beschäftigten in Kärntens Tourismus“, so Tourismusobmann Petritsch.