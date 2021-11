Die WM steht an, doch die Batterien sind leer

Der Saisonabschluss für die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Bettina Plank steht kurz bevor. Die Vorarlbergerin flog am Samstag mit dem österreichischen Karate-Team zur WM nach Dubai. Voller Vorfreude, aber körperlich am Limit, wie sie sagt: „Die lange Saison mit meiner Olympia-Premiere in Tokio und der aufregenden Zeit danach - all das wirkt einfach nach. Ich bin am Limit, mein Körper sagt mir, dass ich eine Pause brauche“, so die 29-jährige Heeressportlerin, die in dieser Woche in ihrer Wahlheimat Oberösterreich zur Sportlerin des Jahres gewählt worden war. Übrigens zum zweiten Mal nach 2016.