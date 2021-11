ÖFB: „Jetzt soll einmal der Schmäh wieder laufen“

So wie man sie kennt, bewahren Sie aber Ihre Nüchternheit und werden versuchen, Spiel und Leistung richtig richtig einzuordnen.

Wir haben eine Mannschaft, die in der Lage ist, sich in Europa nach oben zu entwickeln, das ist unbestritten. Jetzt müssen wir aber einmal aus dieser Talsohle raus und auch am Montag gegen Moldau eine gute Leistung zeigen, entscheidend ist dann der März.