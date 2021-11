Frankreichs Tor-Show fixiert ÖFB Play-off-Ticket

Ein brisantes Finish steht in der Gruppe G bevor. Die Niederländer wären mit einem Sieg in Montenegro definitiv bei der WM gewesen, führten durch einen Doppelpack von Memphis Depay (25./Elfmeter, 54.) auch schon 2:0, kassierten aber nach späten Toren von Ilija Vukotic (82.) und Nikola Vujnovic (86.) noch das 2:2. In der Tabelle liegt „Oranje“ mit 20 Punkten vor der Türkei (18/Heim-6:0 gegen Gibraltar) und Norwegen (18/Heim-0:0 gegen Lettland). Zum Abschluss treten die Türken am Dienstag in Montenegro an, die Niederländer empfangen Norwegen.