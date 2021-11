Sbg: Großer Andrang, aber sonntags kein Impfbus

Arbeiterkammer fordert Nachsicht wegen Testchaos

Immerhin: Am Hauptbahnhof in der Stadt, in Straßwalchen, in Zell und in St. Johann wird heute, Sonntag, in Impfstraßen und Ordinationen ohne Anmeldung geimpft. Die Impfzahlen sind vergangene Woche jedenfalls wieder ordentlich nach oben gegangen. Bis Samstag wurden rund 25.500 Dosen verabreicht, 8200 davon waren Erststiche. Allein am Samstag wurden in den Rot-Kreuz-Impfstellen 2386 Impfungen verabreicht.