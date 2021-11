Gut gerüstet: Mit vereinten Kräften gegen Blackout

„Ein realistisches Szenario“

Man wolle der Bevölkerung mit der Blackout-Übung keine Angst machen, betonte LH Günther Platter bei einem Pressegespräch vor Beginn von „ENERGIE 21“ am Patscherkofel. Am wichtigsten seien Maßnahmen, um einen Blackout - also das Zusammenbrechen des Netzes bzw. der Stromversorgung - zu vermeiden, sagte Platter. Die vorhandenen Konzepte für den Ernstfall sollten durch die Übung evaluiert werden.