So startete Schladminger Planai in 2G-Skiwinter

Der Wettergott ist offenbar ein Ski-Fan – während fast über dem ganzen Land eine dicke Nebeldecke hängt, herrscht hoch oben, auf 1908 Meter ein wahres Traumwetter. Blauer Himmel, Sonnenschein pur, mit 12 Grad im Schatten und 20 Grad in der Sonne! Strahlend sind auch die Gesichter der an die 200 Gäste aus dem In- und Ausland. „Es ist so geil“, jubelt etwa die 11-jährige Marie aus Salzburg.