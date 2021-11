Nur Gardos schafft bei WTT-Event in Lasko Aufstieg

Tischtennis-Profi Robert Gardos hält beim WTT-Event in Lasko Österreichs Fahnen hoch. Der 42-Jährige schaltete in der Auftaktrunde am Donnerstag den Portugiesen Tiago Apolonia mit 3:1 (-8,8,8,12) aus und zog als einziger ÖTTV-Akteur ins Achtelfinale ein.