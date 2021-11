Die kleine Botin lässt die Kinder machen

Warum ich das so hervorhebe? Ich finde den Effekt genial und bin sicher, es ist wichtig, den Kindern diese Erfahrungen zu ermöglichen. Was die Kleinen dabei lernen, liegt an uns: Wir können sie davonscheuchen und sauber machen. Oder wir können ihnen Lappen geben und zusammen Wasser und Brösel aufwischen. Das Kind lernt so, dass es ein wichtiger Teil der Familie ist und ernst genommen wird. So wird von klein auf ganz nebenbei das Selbstwertgefühl gestärkt.