Valentino Rossi: Der Doktor sagt Ciao!

Was alle an Rossi so lieben: Trotz seiner Popularitätist er stets volksnah geblieben. Ein Star ohne Allüren. Sein Abschied wird emotional - auch wenn er sportlich nicht mehr mit den Besten mithalten kann. „Ich hoffe, dass ich die Chance haben werde, auf eine gute Art und Weise ‘Ciao!‘ zu meinen Fans zu sagen“, sagt Rossi. In Valencia will er noch einmal eine Show liefern. Sein Bike bekommt dafür sogar eine Speziallackierung.