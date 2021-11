Villacher Adventmarkt findet mit 2G-Regel statt

Für die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen beim Riesenrad auf dem Nikolaiplatz und bei den Gastronomiehütten auf dem Hauptplatz, die am 15. November aufsperren, seien die Betreiber verantwortlich. Für den neuen Standort des Adventmarktes auf dem Kaiser-Josef-Platz hat das Stadtmarketing ein Konzept ausgearbeitet. „Wir werden das Areal weihnachtlich schmücken und ein Leitsystem in der Innenstadt umsetzen, um die Menschen an den noch ungewohnten Standort zu gewöhnen“, verspricht STAMA-Geschäftsführerin Claudia Kohl.