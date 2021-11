Wegen Schwarzgeld: Tiroler Steuersünder verurteilt

Mehr als Hälfte des Schaden zurückbezahlt

„Ich selbst habe nicht einen Euro von dem Schwarzgeld bekommen“, erklärte der nun scheidende Geschäftsführer am Innsbrucker Landesgericht. Und es sei nie darum gegangen, dass er selbst weniger Steuern zahlen muss. Das ganze Schwarzgeld sei vor allem in Aushilfs-Skilehrer geflossen, die neben ihrem Brotberuf als Gendarm oder Lehrer private Skistunden gaben oder speziell in den Ferien aushalfen. „Um sie schwarz zu bezahlen, musste eben Schwarzgeld generiert werden“, meinte sein Verteidiger. Zwischen 2008 und 2016 soll es daher Abgaben- und Steuerverkürzungen von mehr als 600.000 Euro gegeben haben. Mehr als die Hälfte des Schadens hat der geständige Seniorchef an das Finanzamt sowie an die Gesundheitskasse mittlerweile bereits zurückbezahlt.