Gewerkschaft: Testangebot für Arbeit „ein Witz“

AK OÖ: „Situation nicht mehr überblickbar“

Auch die Arbeiterkammer Oberösterreich beklagte sich darüber, dass die Situation für die Mitglieder „nicht mehr überblickbar“ sei. Denn durch die jüngste Änderung der Rechtslage mit 8. November, die teils verschärfte Regeln am Arbeitsplatz gebracht habe, seien Nachweise „von einem auf den anderen Tag nicht mehr oder nur mehr eingeschränkt“ gültig. So gebe es beispielsweise in Oberösterreich Vorgaben des Bundes als auch des Landes. Die Beschäftigten hätten ein Recht auf verständliche und klare Regeln im Umgang mit Corona-Schutzmaßnahmen, so die AK OÖ in einer Aussendung.