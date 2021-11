Hackerangriff lähmt Filialnetz von Media Markt

Online-Shop läuft, aber Probleme in den Filialen

Der Online-Shop sei nicht von der Hackerattacke betroffen, in den Märkten kam es am Dienstag jedoch zu Einschränkungen. So seien derzeit etwa keine Gutscheinkarten verwendbar, außerdem sei derzeit die Rückgabe bzw. der Umtausch von Waren und die Abholung von Online-Bestellungen im Shop nicht möglich. Die meisten Zahlungsarten seien möglich, bei der Kartenzahlung könne es aber zu Wartezeiten kommen.