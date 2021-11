Zwei 9 Meter hohe Linzer Christbäume unterm Hammer

Skurrile Auktion längst keine große Sache mehr

Für Versteigerungsprofi und Aurena-Chef, Jürgen Blematl, sind die Christbaum-Kolosse längst keine große Sache mehr: „Unsere aufwändigste Auktion ging im Vorjahr über die Bühne, als wir das komplette Innenleben des Möbelhauses Leiner in der Mariahilferstraße in Wien mit rund 50.000 Positionen versteigert hatten. Und auch in Sachen Weihnachtsdeko betritt man mit den Christbäumen kein Neuland. „Wir haben in der Vergangenheit auch schon die Weihnachtsdekoration der Stadt Wien versteigert. Darunter eine 50 m² große Krippe“, so Blematl.