Ärztekammer fordert 5% mehr für Spitalspersonal

Auf die prekäre Situation der Beschäftigten im Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich macht am Mittwoch eine Protestaktion der „Offensive Gesundheit“ aufmerksam. Um fünf nach zwölf Uhr, so lautet auch der Name der Aktion, macht das Personal eine kurze Pause, um eine Botschaft an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein zu senden. Körperliche und mentale Limits seien weit überschritten worden, heißt es darin etwa.