Corona-Bonus wird im Dezember endlich ausbezahlt

Landesregierung will Richtlinie beschließen

Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß sagt in einer Stellungnahme:„Das lange Warten hat nun ein Ende und ich bin sehr froh, dass die Steiermark sich auf Bundesebene immer dafür eingebracht hat. Nun sollte nach der ersehnten Klärung der Weg frei sein, rasch in der Landesregierung die Richtlinien zu beschließen und die Träger einzubinden. Denn es gilt ‚Danke‘ zu sagen all jenen, die in der Pandemie Unglaubliches geleistet haben und weiterhin an vorderster Front stehen.“