Ab 20 Uhr LIVE: Wer holt den Sieg in Mexiko?

Fünf Rennen vor Schluss führt Max Verstappen in der WM mit zwölf Punkten Vorspung vor Lewis Hamilton. In Mexiko geht er aber direkt hinter seinem britischen Kontrahenten von Rang drei aus ins Rennen. Im Qualifying sorgte dabei Alpha-Tauri-Pilot Yuki Tsunoda für Irritationen. Der Japaner bremste Verstappen und seinen Teamkollegen Sergio Perez, der auf Rang vier startet, im letzten Versuch in Q3 aus. Der Niederländer nannte Tsunoda danach einen „dummen Idioten.“ Dr. Helmut Marko sagte dazu: „Tsunoda hat beide unsere Autos rausgeholt, sonst wären wir näher ran gekommen.“ Die Überlegenheit, die zuerst da gewesen war, sei nun offenbar dahin, gestand Marko. „Das wird sicher ein schwieriges Rennen, Mercedes kann jetzt die Rennstrategie bestimmen. Wir werden im Renntrimm aber etwas besser sein.“