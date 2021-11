Schwere Verkehrsunfälle forderten Einsatzkräfte

Ein Unfall ereignete sich Samstag am frühen Nachmittag auf der Landesstraße bei Buchschachen in Richtung Markt Allhau, Bezirk Oberwart. Aus vorerst ungeklärter Ursache waren kurz vor 14 Uhr zwei Autos zusammengekracht. Beide Fahrzeuge gingen in Flammen auf, kurz darauf standen sie in Vollbrand.