Rosegg hofft auf ein Ärztezentrum

Die Umsetzung der Primärversorgungszentren ist etwas ins Stocken geraten. Im Frühjahr hat in Klagenfurt das erste eröffnet. In Rosegg könnte vielleicht die zweite Einrichtung entstehen - jedenfalls, wenn es nach den Wünschen der Gemeindepolitik geht, die sich um ein solches Ärztehaus bemühen will.