Steiermark: Über 1100 Neuinfektionen an einem Tag!

Mehr als 1000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gab es zuletzt am 16. November 2020, also vor fast einem Jahr, am Höhepunkt der zweiten Corona-Welle. Und historisch gesehen war der Wert nur am 11. November 2020 mit 1144 Neuinfektionen geringfügig höher. Es ist damit zu rechnen, dass dieser Rekord in den nächsten Tagen gebrochen wird.