So wird der größte Bezirk Österreichs abgeriegelt

„Krone“: Herr Sulzbacher, Sie sitzen als Bezirkshauptmann von Liezen seit Pandemiebeginn an vorderster Front: Wie hoch schätzen Sie die Chance ein, dass Ihrem Bezirk Ausreisekontrollen doch noch erspart bleiben?

Christian Sulzbacher: Ich gehe davon aus, dass die Verordnung bald in Kraft tritt. Nach den vielen Allerheiligen- und Halloween-Festen sowie dem am Mittwoch erfolgten Schulstart ist mit einem weiteren Anstieg der Erkrankungszahlen zu rechnen. Zudem haben wir im Bezirk viele Bewohner, die in den Ferien ihre Familien am Westbalkan besucht haben, die befinden sich jetzt gerade alle auf der Heimreise.