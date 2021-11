„Alles Böse zum Geburtstag“ heißt das neue Stück

Nach zwei Jahren Pause sind die Akteure von Pothea wieder voll in Aktion. Währen der Corona-Pause wurde das neue Probelokal in der ehemaligen Hackschnitzelanlage in Poggersdorf hergerichtet, das von der Gemeinde zur Verfügung gestellt worden ist. „Das war viel Arbeit, aber es hat uns allen Spaß gemacht“, sagt Sprecherin Christine Gerold.