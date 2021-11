So viel wird Parken am Dobratsch künftig kosten

Gerade in den Winter- sowie Semesterferien ist es in der Vergangenheit am Dobratsch zum Parkchaos gekommen und der Ruf nach Lenkungsmaßnahmen wurde laut. Für die heurige Wintersaison wurde ein Parkgebühren-Projekt ausgearbeitet. Pro halber Stunde werden 90 Cent zwischen den Stellflächen am Alpengarten und der Rosstratte zu entrichten sein. Bei drei Stunden Parkzeit fallen also 5,40 Euro an.