Austro-Band Bilderbuch: Wie alles begann...

In „Rudi Backstage“ geht es um die erfolgreiche österreichische Band Bilderbuch. „Für mich eine der interessantesten und kreativsten Bands, die wir in Österreich in den vergangenen Jahren hervorgebracht haben“, sagt Rudi Dolezal. Ihre Anfänge, bis hin zu ihren heutigen Erfolgen und besten Videos zeigt Dolezal im Video oben.