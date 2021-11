Gisele Oppermann und Giuliana Farfalla daten nackt

Nackt-Dating-Show

„Adam sucht Eva“ ist eine Dating-Show, bei der acht prominente und acht nicht prominente Singles sich unter der Sonne Griechenlands kennen und vielleicht sogar lieben lernen. Das Besondere dabei: Alle treffen sich so, wie Gott sie schuf - nackt. In diversen Spielen und Challenges lernen sich die „Adams“ und „Evas“ besser kennen, um am Ende im Garten Eden ihren Traumpartner oder ihre Traumpartnerin zu finden.