Gewerkschaft erbost über Metaller-Verhandlungen

Der Verlauf der Verhandlungen zum Metaller-Kollektivvertrag sorgt auf Arbeitnehmerseite für wenig Freude. Nachdem die Verhandlungen am Montag ohne Einigung abgebrochen wurden, beruft die Gewerkschaft nun Betriebsräte-Konferenzen ein. Im Ländle trifft man sich am Montag in Hohenems.