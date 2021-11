Turbulente Party-Nacht in Wals

Zwischen zwei Gruppen von etwa zehn Personen kam es in der Halloween-Nacht am 31.10. kurz vor Mitternacht zu einer Rauferei vor einem Lokal in Wals. Die Konfrontation verlagerte sich in eine angrenzende Tiefgarage, wo die Polizei die rivalisierenden Männer schließlich festhalten konnte.. An der Auseinandersetzung waren Österreicher, Türken und Nordmazedonier im Alter von 18 bis 26 Jahren beteiligt. Die Männer verletzten sich unbestimmten Grades. Einige wurden in das Uniklinikum Salzburg und das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.