Wehe, wenn die Gegner des Fahrverbotes Recht haben

Was gemessen wird

Eine Kernfrage dabei ist, was wird denn wie von wem gemessen? „Die Messmethode der Geräuschpegel für die Zulassung in der EU ist standardisiert in der Verordnung R41 der Unece, also der Wirtschaftskommission der UN und exakt bis ins letzte Detail reglementiert“, sagt Karl-Maria Grugl, Chairman der Noisegroup der EU-Importeure. Demnach wird das Standgeräusch nicht bei „Standgas“ gemessen, sondern bei 50 bzw. 75 Prozent der Nenndrehzahl (ist höchste Leistung).