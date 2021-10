Boxer sauer: „Habe dafür sechs Monate geopfert!“

Seinen Kopf hatte die Ringrichterin manchmal zu weit unten gesehen, sie zoh dafür Punkte ab - so setzte es in Belgrad zum WM-Auftakt für Österreichs einzigen Vertreter in der Klasse bis 92 Kilo eine unerwartete Niederlage. „Die Videoanalyse zeigt klar, dass ihre Entscheidungen falsch waren, ich bin extrem geladen“, so Mraovic, der nach dem Kampf aus Frust Interviews verweigert hatte.