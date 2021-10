E-Quad stürzte in Bad Ischl auf Bahngleise

Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden lenkte am Donnerstag kurz vor 10 Uhr ein E-Quad auf dem Brandenbergweg in Bad Ischl mit etwa 20 bis 25 km/h in eine leichte Rechtskurve. Dabei geriet er aus unbekannter Ursache nach links, steuerte mit dem Quad mit unverminderter Geschwindigkeit über die angrenzende Wiese und drohte über ein etwa zehn Meter senkrecht abfallendes Gelände auf die Bahngleise zu stürzen. Er konnte sich gerade noch vom Fahrzeug lösen und wurde von zwei Sträuchern gebremst, wo er sich festhalten konnte.