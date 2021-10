Hayböck drei Wochen nach OP wieder auf den Beinen

„Ich bin froh, dass ich nicht mehr so viel liegen muss und mich endlich wieder mehr bewegen darf“, meinte Hayböck. Er habe sich zuletzt in viel Geduld üben müssen. „Umso mehr freue ich mich jetzt auf die nächsten Schritte in der Reha und ab sofort auch über einen deutlich aktiveren Alltag. Natürlich muss ich nach wie vor bei jeder Bewegung auf einen geraden Rücken achten und beugen oder heben sind noch nicht erlaubt.“ Immer in Absprache mit seinem Arzt versuche er, die nächsten Entwicklungsschritte zu machen. „Und da bin ich auf einem guten Weg.“