Klein-Lkw rammte Bushaltestelle und Verkehrstafeln

Der 60-jährige Spittaler war am Mittwoch gegen 8.45 Uhr mit seinem Klein-Lkw auf der Millstätter Straße von Millstatt kommend in Richtung Radenthein unterwegs, als er vermutlich wegen Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn abkam. „Der Lenker streifte in weiterer Folge das Wartehäuschen einer Bushaltestelle, überfuhr mehrere Steher mit Verkehrszeichen und Hinweistafeln und kam auf der Böschung oberhalb der Straße zum Stillstand“, erklärt ein Polizist.