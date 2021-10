Strafen für vier Raser und etliche Lkw-Fahrer

Den Nationalfeiertag am Dienstag nahm die Salzburger Polizei zum Anlass, um den Verkehr zu kontrollieren. Dabei konnten in Salzburg und in Köstendorf vier Schnellfahrer gestoppt werden. Am Grenzübergang Walserberg hingegen kontrollierten die Beamten die Einhaltung des Lkw-Fahrverbotes an Feiertagen. Für 40 Lkw-Lenker hieß es: Weiterfahrt verboten.