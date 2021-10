Wenn Blumen zu Allerheiligen Trost spenden

Die Klassiker

Beim frischen Blumenschmuck seien die Klassiker nach wie vor topaktuell. Sie punkten auch mit Farbenvielfalt: Dazu zählen etwa die Rose und die vielseitige Chrysanthemen-Familie. „Weitere Klassiker sind Erika und Calluna. Sie werden immer gerne zur Grabdekoration verwendet, heuer allerdings vorwiegend in natürlichen Farbtönen. Sie können auch mit Staudenpflanzen kombiniert werden. So bilden sie ein schönes Gesamtbild für die Grabgestaltung“, so Glantschnig.