Pöltl zum Jubiläum in NBA mit Karriere-Bestwert

Jakob Pöltl hat am Dienstag (Ortszeit) einen persönlichen Karriere-Bestwert in der National Basketball Association (NBA) erreicht. Der Center erzielte beim 121:125 n.V. der San Antonio Spurs gegen die Los Angeles Lakers 27 Punkte. Mit 14 Rebounds war er exakt am fünften Jahrestag seines Debüts in der NBA (26. Oktober 2016, Anm.) auch bester Mann der Texaner an den Brettern. In 37:36 Minuten Einsatzzeit verbuchte Pöltl außerdem drei Blocks und einen Steal.