Rapid: „Es gibt keine Ausreden!“

Training frühestens am Samstag

Tags darauf erfolgte bereits die Operation, die Ärzte fixierten die Nase mit einem Gips, verordneten Hofmann für eine Woche absolute Ruhe. Somit kann der28-Jährige frühestens am Samstag wieder in das Training einsteigen. Vorerst bleibt offen, ob er für dassonntägige Heimspiel gegen das Liga-Schlusslicht LASK mit Schutzmaske bereits wieder zum Thema wird.Klare Ansage für AmstettenDie morgige Cup-Achtelfinalpartie in Amstetten findet somit ohne den Routinier statt- Hofmann gibt seinen Teamkollegen aber eine klare Ansage mit auf den Weg: „Egal, wer am Donnerstag für Grün-Weiß auflaufen wird - es gibt keine Ausreden. Über diese Hürde müssen wir einfach drüberkommen.“