„Ein schwerer Stich“ - Rapid unter Schock

„Nicht gut angestellt“

Es ist wieder passiert. Diesmal in Minute 97, aus Hartbergs einziger „Chance“. Die nur zustande kam, weil sieben Rapidler aufgerückt waren, so in den Konter liefen, der zum verhängnisvollen Standard führte. Beim Stand von 1:0 in der letzten Minute der Nachspielzeit! „Nicht clever, da haben wir uns nicht gut angestellt, die Jungs sind mental nicht auf der Höhe“, umschreibt Kühbauer den Aussetzer höflich. Dümmer geht es eigentlich nicht mehr.