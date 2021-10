2:2 - Österreich erlebt Rückschlag in Nordirland!

Österreichs Frauen-Nationalteam hat die erste unangenehme Prüfung in der Qualifikation für die WM 2023 nicht bestanden! Die Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann kam am Dienstag in Nordirland über ein 2:2 nicht hinaus, betrieb mit einem Tor durch „Joker“ Stefanie Enzinger in der 92. Minute immerhin Schadensbegrenzung. Nach der Punkteteilung liegen die zweitplatzierten Österreicherinnen zwei Punkte hinter dem makellosen Tabellenführer England. Dort gastiert das ÖFB-Team am nächsten Spieltag am 27. November für eine Mammutaufgabe ...