14 Olympiasieger kommen zur Klammerfilm-Premiere

Das „Who is Who“ der Szene

Damit ist klar, wenn Skikaiser Franz Klammer ruft, dann reist das „Who is Who“ der Sportszene nach Kärnten. „So etwas gab es noch nie! Nicht weniger als 25 Olympiamedaillen-Gewinner kommen am Dienstag zur Filmpremiere nach Villach“, freut sich Kärnten Werber Christian Kresse: „Von 16 bis 18 Uhr hat jeder die Chance, den Stars am roten Teppich vor dem Cineplexx-Kino nahe zu sein. Autogramm-Wünsche werden sicherlich erfüllt.“