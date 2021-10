Kilde verzichtet auf Weltcup-Start in Sölden

Der norwegische Skirennläufer Aleksander Aamodt Kilde verzichtet auf die Teilnahme am Weltcup-Auftakt am Sonntag in Sölden. Er habe sich gegen einen Riesentorlauf-Start entschieden, teilte der im Ötztal anwesende 29-Jährige am Freitag über die sozialen Medien mit.