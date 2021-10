Ab 17 Uhr LIVE: Admira gegen WSG Tirol

Die Wattener erlebten bisher eine wenig erbauliche Saison. Nur ein Sieg in elf Runden steht zu Buche. Immerhin: Mit neun Zählern hat die WSG nur sechs weniger als der Dritte Wolfsberg. Silberberger führte statistische Daten als Beleg dafür an, dass die WSG zu Unrecht ganz unten steht. „Wir sind in allen Bereichen in den Top drei in Österreich. Wo wir nicht vorne sind ist bei den Gegentoren und dem Verwerten der Großchancen“, führte der Tiroler aus. Der Status als Träger der Roten Laterne fühle sich „definitiv nicht so an“. Dementsprechend groß ist die Hoffnung, es nun besser zu machen. Die Admira tat dies als Siebenter bisher erfolgreicher als der Gegner.