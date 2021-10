Ab 17 Uhr LIVE: WAC gegen Austria Klagenfurt

Der Deutsche Trainer scheint sein Team in der Länderspielpause stabilisiert zu haben. Nach drei sieglosen Liga-Spielen gab es jüngst zwei 1:0-Erfolge gegen Austria Wien und den LASK. Der Lohn ist Rang drei in umkämpften Tabellenregionen - einen Punkt vor dem Lokalrivalen. „Es ist ein klassisches Topspiel“, meinte Dutt angesichts der Konstellation. „Es ist momentan kein Zuckerschlecken, in dieser Liga drei Punkte zu holen.“