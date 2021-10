3000 Liter Diesel aus brennender Heuhalle gezogen

Großalarm für die Feuerwehr Lustenau in Vorarlberg! Um kurz nach 20 Uhr ging am Mittwochabend die Alarmierung ein, dass in der Sägerstraße eine Heuhalle brennt. Das Problem: In dem Objekt befanden sich neben zahlreichen Maschinen auch drei, mit jeweils 1000 Litern Diesel, gefüllte Tanks.