Salzburg: Schock um Boss folgte die Jubelorgie

Während im Tollhaus Wals-Siezenheim, in dem der Sportdirektoren-Schock unbemerkt geblieben war, die Jubelorgie erst so richtig Fahrt aufnahm. Salzburg bog mit Wolfsburg eine weitere Mannschaft aus Europas Top-5-Ligen in der Königsklasse. Die Sterne, also der Aufstieg, sind in Reichweite.